Depozito nedir

Bir nevi iade sistemi diyebileceğimiz depozito, kabıyla birlikte satılan bir malın kabı için alınan ve kap geri getirildiğinde alıcıya verilen para anlamına gelir.

Depozito kelimesi, marketlere gelmesi planlanan sistem ile birlikte merak konusu oldu. Hayatın bir çok alanında karşımıza çıkan depozito, bir malın güvencesi karşılığında alınan ücret olarak tanımlanabilir.

Güvence bedeli olarak da bilinen depozito, özellikle kira sözleşmelerinde karşımıza çıkmaktadır.

KİRA DEPOZİTOSU

Bu anlamda depozito, kira sözleşmesi nedeniyle kiraya verenin uğrayabileceği zararları teminat altına almak amacıyla kiracı tarafından verilen para veya kıymetli evrak olarak ifade edilebilir.

DEPOZİTOLU ŞİŞE

Aynı zamanda depozito, içecek şişeleri içinde duyulan bir kavramdır.

Depozito sistemleri, boş içecek ambalajlarını geri dönüşüm için iade ettiklerinde tüketicilere geri ödenen ücrettir.

Depozito İade Sistemleri (DRS) veya şişe faturaları olarak da bilinen şişe depozito sistemleri, genellikle devletler ya da ulusal hükümetlerce kabul edilen yasalarla oluşturuluyor.

MARKETLERDE DEPOZİTO SİSTEMİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi ile 24.2 milyon ton atığın ekonomiye kazandırıldığını belirterek, depozito uygulamasının 2022 Ocak ayı itibarıyla başlayacağını belirtti.

Uygulamaya göre; kağıt, plastik, cam ve metal kullanılarak üretilen ambalajlar markete iade edildiğinde ücreti geri alınabilecek.