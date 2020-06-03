Dermatilomani nedir

Dermatilomani, cildin aşırı derecede yolunması veya koparılmasıyla kişinin kendine zarar verme halidir.

Genellikle tırnak çevresi ve yara kabuklarını yolmayla başlayarak daha sonra psikolojik bir bağımlılık haline gelen bir hastalıktır, dermatilomani.

Devam etmesi durumunda ilerleyen dönemlerde ise ciltte kanama ve yaralar meydana gelmektedir.

Geçiren hastaların herhangi bir yaş sınırlaması yoktur, her yaştan birey bu durumdan muzdarip olabilir.

Genelde sebebi psikolojik tabanlı olan bu hastalığa; takıntılar, madde bağımlılığı, şizofreni vb. psikolojik rahatsızlıklar sebep olabilmektedir.

Kendi içsel dünyalarında yoğun bir sıkıntılı dönem geçiren kişilerde ortaya çıkmaktadır.

TEDAVİSİ NASILDIR?

Deri yolma bozukluğu psikoterapi ve ilaçlarla tedavi edilir.

Psikoterapik tedavide de iki farklı yol izlenmektedir.

Bunlardan biri, alışkanlığı tersine çevirme eğitimi iken diğeri de uyarıcı kontrolü olarak adlandırılır.

Hastalığın tedavisinde çevre ve aile desteğinin tam olması çok önemlidir. Ayrıca tedavinin en büyük kısmı, hastaya psikolojik olarak destek olmaktır.