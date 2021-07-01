Derz nedir

Derz; fayans, seramik ve mermer ile kaplanmış yüzeylerin ince aralıklarını dolduran maddedir. Yüzey boşluklarını tamamen kaldırmak ya da yalnızca izolasyon sağlamak amacı ile derz dolgusu yapılır.

Bir çeşit harç olan derz, iki fayans veya iki karonun arasında bulunan boşluğa verilen isimdir. Derz ismi verilen boşluk görsel açıdan hoş durması ayrıca dayanıklılığı arttırması için derz dolgu malzemesi ile doldurulur.

Derz ile döşenen malzemelerin daha uyumlu ve bütüncül görülmesi sağlanır.

DERZ DOLGUSU

Derz dolgusu ile fayans, seramik arasından su ve nem sızması önlenir. Zamanla zemin genleşmesi olması ihtimaline önlem alınmış olur. Böylece fayanslar kabarıp düşmez.

DERZ ÇEŞİTLERİ

Uygulamaya güre farklı derz çeşitleri bulunmaktadır. En çok karşılaşılan çeşitleri ise şunlardır:

Genleşme Derzleri (Dilatasyon derzleri): Betonarme yapıda rötre, sünme, sıcaklık değişmesi sebebiyle meydana gelen boy değişikliklerinin etkisini azaltmak için plandaki boyutlarını sınırlı tutmak amacıyla yapı genleşme derzleri bırakılır. Bu derzlerle yangınlarda ortaya çıkan yüksek sıcaklık etkisiyle yapıların fazla zarar görmesi de önlenmiş olur.

Oturma Derzleri: Temel zemini özelliklerinin veya yapı yüklerinin bütün alanda düzgün olmayışı yüzünden meydana gelecek farklı oturmaların ve dönmelerin yapıya zarar vermesini önlemek için yapılan derzlerdir. Çeşitli özellikteki zeminler üzerine inşa edilen yapı bölümleri veya yan yana gelmiş, farklı karakterde, çeşitli biçimde yüklü yapı bölümleri oturma derzleriyle birbirinden ayrılır.

Konstrüktif Derzler: Statik, hareketli yükler ve dinamik kuvvetlerden meydana gelecek deformasyonları önlemek, titreşimlerin bölgesel kalmasını sağlamak amacıyla yapılan derzlerdir.

Deprem Derzleri: Yapıya deprem etkisiyle kendi içinde az zarar verecek, titreşim yapabilecek bölümlere ayıran derzlerdir.

ALÇI İLE DERZ FARKI

Derzler fayans aralarında kullanılırken alçı, duvarlarda veya tavanlarda kullanılır. Bu nedenle ikisi kullanımı farklı iki malzemedir.