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Dezenflasyon nedir
- Haber Merkezi
- 03.02.2021 - 10:24
Ekonomik bir terim olan dezenflasyon, piyasalarda sık sık karşımıza çıkar.
Yerli üretim ve ekonomik hamle durumlarında duyduğumuz dezenflasyon, ekonominin istikrarlı bir hale gelmesini sağlamaktadır.
Enflasyonun azalması durumunda ortaya çıkan dezenflasyon, ülkemizde de uygulamaya geçirilen iktisadi bir programı kapsar.
DEZENFLASYON NEDİR?
Dezenflasyonun temel amacı, fiyat artış hızının daha da yükselmesini önleyerek enflasyonu sabitleme işlemidir.
Enflasyona yönelik alınan önlemlerle ve ekonomi paketleriyle birlikte fiyat artış hızı dengelenebilir veya düşürülebilir.
Enflasyon fiyat artış hızı anlamına gelirken, dezenflasyon da fiyat artış hızının geriye çekilmesi anlamını taşır.
Dezenflasyon kelimesinin orjinali "disinflation" olarak bilinir.
DEZENFLASYONUN SONUÇLARI
Olumlu etkilere sahip olan dezenflasyon sonucunda öncelikle kredilerin düşmesinin ardından, emlak sektörüyle birlikte birçok sektörde hareketlilik yaşanır.
Girişimciler için yatırımın daha mümkün hale geldiği dezenflasyon durumunda, ekonomik istikrar sağlanarak, finansman kredisi kullanımında belirgin artışlar meydana gelir.