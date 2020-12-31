Diagnovir nedir

Dünya genelinde ilk olacağı belirtilen yüksek teknoloji ürünü Türk malı "Diagnovir", koronavirüs teşhisini saniyelere düşüren PCR sistemidir.

Diagnovir, Türk araştırmacılar tarafından koronavirüs teşhisini 10 saniyede yüzde 99 güvenilirlikle ve burundan sürüntü almadan yapabilen nanoteknoloji temelli tanı sistemidir.

Koronavirüs teşhisini 10 saniyeye düşüren Diagnovir , PCR'ın yerini almaya aday olarak görülüyor.

Sadece ağızdan alınan sürüntü için bir kit ve optik düzenekle hızlı tanı yapabiliyor.

SANİYELER İÇERİSİNDE PCR SONUCU

Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından kurulan iş birliği ile aylar süren çalışmanın yüz güldüren sonuçlarını Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, "Pozitif olması halinde 5-10 saniye içinde sonuç veriyor, negatiflik olması halinde ise 20-30 saniye içinde sonuçlanıyor. Yapılan kontrollerde bu yöntemle pozitif bulduklarımızın PCR'ı negatif çıksa bile birkaç gün sonra PCR'larının pozitife döndüğünü gördük. Bu cihaz tamamen Türk malı. Türkiye'ye ait eşi bulunmayan bu teknolojiden bütün dünya faydalanacak." açıklamasında bulundu.