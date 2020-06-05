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    Didgeridoo nedir

    Avustralya yerli halkı tarafından kullanılan bir enstrüman olan didgeridoo, drone borusu olarak da bilinir.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2020 - 18:18
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    Didgeridoo nedir

    Özellikle kuzey Avutralya’da görülen didgeridoo, kıtanın yerli halkı olan Aborjinler tarafından icat edilmiş bir geleneksel müzik aletidir.

    1500 YILLIK GEÇMİŞE SAHİPTİR

    Yaklaşık 1.500 yıllık bir tarihi olduğu tahmin edilen bu çalgı, ahşap veya bambudan yapılan ve rüzgar çalgısı olarak tanımlanan bir yapıya sahiptir.

    Üflemeliler sınıfında olan ve anlamlı bir ses çıkarması oldukça zor olan didgeridoo, uzun uğraşlar sonucunda öğrenilmesiyle de bilinmektedir.

    BOYU 3 METREYİ BULABİLİR

    Günümüzde silindirik veya koniktir olabilen bu çalgı, ve 1 ila 3 metre uzunluğunda olabilir.

    Genellikle oyulmuş bambudan yapılan  didgeridoonun ağız kısmı, rahat çalınabilmesi açısından balmumuyla sıvanır.

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