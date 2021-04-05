Diphallia nedir

Genetik bir hastalık olan Diphallia, erkek bebeklerin çift penisli olarak doğmasıdır. Diphallia, her 5-6 milyon bebekten 1'inde görülür.

Diphallia, erkek bebeklerin çift penisle doğmasına verilen genetik bir rahatsızlıktır.

Diphallia mevcut olduğunda, genellikle böbrek (böbrek), vertebral (omurga), arka bağırsak veya anorektal (anüs ve rektum) gibi diğer konjenital anomalilerle birlikte görülür.

Bazı araştırmacılar 23 ve 25. gebelik günleri arasında ilaçlara, enfeksiyonlara veya diğer hasarlara maruz kalmanın diphalliaya yol açtığını belirtmiştir.

Bireysel duruma bağlı olarak, bu rahatsızlığa sahip erkekler normal bir cinsel yaşama sahip olabilir ve çocuk sahibi olabilir.

İLK VAKA

Dünyada Diphallia dünyada ilk kez 1609 yılında doktor Johannes Jacob Wecker tarafından saptandı. Dr. Wecker, bu vakanın İtalya’nın Bologna kentinde görüldüğünü söyledi.

IRAK'TA ÜÇ PENİSLE DOĞDU: TRİPHALLİA

Irak'ın Musul kentine bağlı Duhok kasabasında geçen yıl üç penisli bir bebek dünyaya geldi.

Doktorlar "diphallia" adı verilen bir sendromla dünyaya gelen bebeğin işlevsel olmayan 2 ve 1 cm uzunluğundaki iki penisin cerrahi operasyonla alındığını belirtti.

DİPHALLİA (ÇİFT PENİSLİLİK) TEDAVİSİ

Diphallia için tek tedavi seçeneği ameliyattır. Ancak tedavi her zaman gerekli değildir.

Bir cerrah genellikle bu ameliyatı doğumda veya çok kısa bir süre sonra gerçekleştirir. Prosedür, ne kadar çoğaltma olduğuna ve diğer doğum düzensizliklerinin varlığına bağlı olarak değişecektir.