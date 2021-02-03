Disfaji nedir

Yutkunma zorluğu ya da tıpta bilinen adıyla disfaji, yutma bozukluğu anlamına gelir. Yutkunma zorluğu yaşayan bazı kişiler katı ya da sıvı fark etmeksizin belirli gıdaları yutmakta sorun yaşar.

Yutma işlemi ağız, dil, damak, yutak ve yemek borusunu içine alan organların müşterek çalışmalarıyla ortaya çıkan bir işlemdir. Bu organların herhangi birini veya birden fazlasını etkileyen hastalıkları olan her insanda yutma güçlüğü görülebilir.

Alınan yiyecek ve içeceklerin ağızdan mideye inerken normalden daha fazla zaman ve çaba gerektirmesi durumuna disfaji ya da bilinen adıyla yutkunma güçlüğü veya yutma zorluğu denir.

DİSFAJİ BELİRTİLERİ

Yutma esnasında ağrı oluşması,

Ağızda tükürük artışı,

Yiyeceklerin boğaza takılma hissi,

Midede ekşime,

Boğaz ve göğüste rahatsızlık hissi,

Yiyeceklerin geri gelmesi,

Besin ve mide asidinin boğazda birikmesi,

Ani görülen kilo kayıpları bu belirtiler arasında sayılabilir.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Eğer beyne bağlı bir sebepten ötürü yutma zorluğu görülüyorsa bunu tedavi etmek çok mümkün değildir. Çünkü felçli kasların tekrar aktif hale gelmesi zordur. Bu hastalarda mide karın duvarı ile ağızlaştırılarak bu kapıdan hastanın beslenmesi sağlanır.

Eğer enfeksiyon sebebiyle ortaya çıkan disfaji ise antibiyotikler, ağız ve boğaz antiseptik gargara ve spreyleri kullanılabilir.

Bademcik şişmesine bağlı yutma zorluğunun tedavisinde bademciklerin şişmesine neden olan iltihabi durumun tedavisi ya da bademciklerin cerrahi olarak alınması gibi tedaviler uygulanır.

Eğer kas hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkıyorsa fizik tedavi ile yutkunma zorluğunun önüne geçilebilir.