Diskalkuli nedir

Matematik bozukluğu olarak tanımlanan öğrenme güçlüğünün çeşitlerinden biridir.

Diskalkuli bir zeka geriliği değildir...

Diskalkulik bireyler, matematiksel ilişkileri anlamada, yazma ve hesaplamada, sayılar ile ilgili konuları öğrenmede, sayısal sembolleri tanımada, kullanmada bozukluk ya da eksiklik yaşar.

Diskalkuli, çocukların yüzde 5'in görülürken, kızlara kıyasla erkeklerde daha çok görülür.

OKUL ÇAĞINDA FARK EDİLMEYE BAŞLANIR

Bu problem okul çağında ortaya çıkar ve genellikle 2. veya 3. sınıfta fark edilen bir durumdur.

Diskalkuli problemi, okul döneminde çocuğun yaşıtlarına kıyasla matematik dersinde geride kalmasına sebep olur.

Çocuk, tek ve çift sayıları yazmada ve işlem yapmada zorlanmaya başlar.

Çarpım tablosunu öğrenememe, toplama işleminde eldeki sayıları eklemeyi unutma, matematik terimlerini kavramada zorlanma gibi sorunlar yaşar.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Diskalkulik bireyler:

Hatalı hesaplamalar yapar, işlem yaparken sürekli on parmak kullanabilir.

Negatif ve pozitif sayıları ayırt edemeyebilir, temel matematik işlemlerinde oldukça yavaştır.

Gün, hafta, ay ve mevsimleri anlamada güçlük çeker.

Yer ve yön bulmada zorlanır, zamanı anlatmada güçlük çekebilir.

AİLENİN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ GÖZLEMİ ÖNEMLİDİR

Çocukta diskalkuli belirtileri mevcutsa, bir an önce uzmana başvurularak gerekli önlemler alınmalıdır.

Tedavi edilmemesi durumunda bu problem ömür boyu devam edebilir ve kişinin hayatını olumsuz yönde etkiler.

Ebeveynin çocuğunu iyi gözlemlemesi gerekir, aksi halde görmezden gelinen problemler çocuğun okul ve sosyal hayatında dışlanmasına da sebep olabilir.

TEDAVİ YÖNTEMİ

Özel olarak hazırlanan tarama testlerinden yararlanılır ve özel bir tedavi yöntemi uygulanır.

Özel eğitim öğretmeni, çocuk psikiyatristi ve rehber öğretmeni ile sayılara yönelik alıştırmalar yapılır. Bu alıştırmalar basit düzeyde başlar ve adım adım ilerleme sağlanır.

Öte yandan, doktor gerekli alıştırmaları verdikten sonra ebeveyn evde de çeşitli egzersizler ile çocuğuna destek olabilir. (Matematik problemi çözme, dikkat ve hafıza oyunları gibi)