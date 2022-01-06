Dismenore nedir

Bir diğer adıyla ağrılı adet dönemi, rahimdeki kasılmaların fazlaca hissedilmesi adı altında sekonder ve primer olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Adet gören kadınların yarısından fazlası döngülerini ağrılı bir şekilde geçiriyor.

Bazı durumlarda günlük yaşantıyı olumsuz etkileyecek şekilde dayanılmaz ağrı hissedilmesine ise dismenore deniliyor. Dismenore primer ve sekonder olmak üzere iki şekle ayrılıyor.

PRİMER DİSMENORE

Primer dismenore: Jinekolojik muayenede hiçbir şey saptanamamakta. Bu ağrılar prostaglandinlerin doğal üretimi sonucunda yaşanıyor. Rahim içerisindeki dokular dökülerek kan yoluyla vücuttan atılırken rahimde kasılma ve kramplara neden oluyor.

Primer dismenorede sancılar, adet başlamadan hemen önce veya başlar başlamaz yaşanıyor. Çoğunlukla 1 gün süren ağrı, bazı durumlarda uzuyor olabilmekte. Sancı genellikle alt batın bölgesinde görülüp, bel ve sırt ağrılarını da beraberinde getirir. Bunlarla birlikte ise bulantı, kusma, baş ağrısı, halsizlik, çarpıntı, agresiflik ve baygınlık yaşanabilmekte.

SEKONDER DİSMENORE

Sekonder dismenore: Jinekolojik muayenede bir sorunun saptanması halinde yaşanır. Sekonder dismenoreye neden olan başlıca rahatsızlıklar ise miyom, yumurtalık kisti, pelvik enfeksiyonları, sprial kullanımı, rahim ağızında darlık, rahim ağzında veya içinde görülen polipler şeklinde.

Sekonder dismenorede ise sancılar adetten yaklaşık 1 hafta önce başlıyor. Adetin başlamasından 2-3 gün önce şiddetin arttığı sancılar, döngünün ilerleyen günlerinde etkisini kaybediyor.

DİSMENORE NEDENLERİ NELER

Prostaglandinler vücudumuzdaki pek çok dokuda bulunan ağrı maddeleridir.

Adet döneminde yaşanan sancının nedeni adet kanının vücuttan atılması için rahmin kasılması. Bu dönemde rahmin içinde salgılanan prostaglandin maddeleri, sinir uçlarını uyararak ağrının hissedilmesine yol açıyor.

Bu dönemde bulantının yaşanması prostaglandinlere bağlı olup, dismenorenin şiddetli olduğunu ortaya koyuyor.

DİSMENORE NASIL ENGELLENİR

Adet kanaması yaşanmadan önce kahve, çikolata gibi kafein bulunan maddelerden uzak durulması gerekir. Adet döneminde yaşanan kabızlık ise başlıca bir sorun. Sancı şiddetini artıran kabızlık ise lifli gıda tüketimiyle engellenebilir.

Karın bölgesine yapılan masajlar, ufak yürüyüşler ise bu sancılara olumlu yönde etki ediyor.

DİSMENORE NASIL BELİRLENİR

Ağrı yaşayan kişinin problemi dikkatle dinlenir.

Ağrının hangi gün olduğu

Ağrı beraberinde ne tür şikayetler yaşandığı

Engellemek için ne yapıldığı

Ağrının şiddet seyri

Ağrıların günlük yaşantıyı etkileyip etkilemediği

Gibi sorular sorularak, dismenore tanısı koyulabilir.

TEDAVİSİ NEDİR

Kendi imkanlarıyla geçmeyerek şiddetini artıran dismenore şikayetinde tıbbi tedavi seçeneklerine başvuruluyor.

Doktorların reçetelediği kas gevçetici veya ağrı kesici ilaçlarla rahatsızlığın önünde geçilirken, bazı durumlarda ise cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulabiliyor.