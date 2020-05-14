Distimi nedir

En az 2 yıl süreyle devam eden, süreğen depresif bozukluk anlamına gelen bir depresyon türüdür.

Distimi yaşayan birey; birkaç gün, birkaç hafta iyilik dönemleri yaşayabilir, ancak bu iyilik dönemleri 2 aydan fazla sürmez...

Bu depresyon türü, toplumun yüzde 3'ü ile yüzde 5'ini etkiler.

Erkek bireylere göre kadın bireylerde daha sık rastlanılır.

Ayrıca, hiç evlenmemiş, düşük gelirli ve genç yaş grubunda daha yaygın olarak ortaya çıkabilir.

BELİRTİLERİ

Distiminin birçok belirtisi vardır;

Yeme isteğinde azalma ya da aşırı yemek yeme, uykusuzluk çekme ya da aşırı uyku uyuma, enerji düzeyinde azalma ya da bitkinlik, benlik saygısında azalma, odaklanamama ya da karar vermekte güçlük çekme ve umutsuzluk duyguları.

Çocuklarda olan distimi belirtileri;

Davranış problemleri, asabiyet, karamsarlık, zatıf sosyal beceriler, okul performansınının kötü olması.

TEDAVİ YÖNTEMİ

Distiminin tedavi edilebilmesi için ilaç tedavisi uygulanır.

Verilen ilaçlar kişiye göre değişkenlik gösterebilir. (Kişisel tercihler, daha önceki tedavi yöntemleri, ilaçları tolere etme yeteneği gibi)

Bununla beraber bir psikoterapi ile yaşama tekrar katılmak ve tamamen düzelmek mümkündür.