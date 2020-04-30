DİTAP nedir

DİTAP, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımda dijitalleşme adına hazırlanan projedir.

Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) projesiyle arz ve talep dengelenebilecek ve hem ürün kıtlığının hem de fiyat dalgalanmalarının önü alınacak.

Üreticinin de tüketicinin de korunacağı sistem sayesinde dünyanın en büyük sorunlarından biri olan gıda israfı da azaltılacak.

ÜRETİCİ PAZAR BULACAK

DİTAP ile tohumdan çatala kadar olan zincirin izlenebileceğini de belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Çiftçimiz ürünlerine rahatlıkla pazar bulabilecek, tüketicimiz ve esnafımız aradığı kalite ve standartta ürünü tedarik edebilecek.” dedi.

Hem üretici hem tüketici hem de sektörün kazanacağı DİTAP'ın avantajları;

DİTAP'ın internet sitesi olan ditap.gov.tr de hizmet vermeye başladı.