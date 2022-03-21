Divertikül nedir

Sindirim sisteminin iç yüzeyinde oluşabilen şişkin keselere 'divertikül' denir.En sık olarak kalın bağırsağın alt kısmında yer alırlar.

Divertikül kalın bağırsaktan dışarıya çıkan balon şeklindeki şişkin keseciklerdir.

Genellikle kalın bağırsak kasının zayıf bölgelerinde oluşur.

Tek keseye divertikül adı verilirken, bunlar sayı olarak fazlaysa divertikülozis olarak adlandırılır.

Bu kesecikler herhangi bir nedenden dolayı iltihaplandığında meydana gelen hastalığa 'divertikülit' denir.

Divertikülit, sürekli olabilen ve birkaç gün sürebilen karnın sol alt bölümünde oluşan ağrılardır.

Divertikülün ağzı dışkı tarafından tıkanır. Bu kese içinde gıda atıkları veya dışkının birikmesi sonucu enfeksiyon ve inflamasyon başlar.

DİVERTİKÜLİT BELİRTİLERİ

Mide bulantısı ve kusma.

Ateş.

Karın hassasiyeti.

Kabızlık veya ishal hali.

ÖNLEME YOLLARI

Düzenli egzersiz.

Daha fazla lif tüketin.

Bol sıvı tüketin.

Sigara içmekten kaçının.

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