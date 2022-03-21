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    Divertikül nedir

    Sindirim sisteminin iç yüzeyinde oluşabilen şişkin keselere 'divertikül' denir.En sık olarak kalın bağırsağın alt kısmında yer alırlar.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 17:18
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 17:19
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    Divertikül nedir

    Divertikül kalın bağırsaktan dışarıya çıkan balon şeklindeki şişkin keseciklerdir.

    Genellikle kalın bağırsak kasının zayıf bölgelerinde oluşur.

    Tek keseye divertikül adı verilirken,  bunlar sayı olarak fazlaysa divertikülozis olarak adlandırılır.

    Bu kesecikler herhangi bir nedenden dolayı iltihaplandığında meydana gelen hastalığa 'divertikülit' denir.

    Divertikülit, sürekli olabilen ve birkaç gün sürebilen karnın sol alt bölümünde oluşan ağrılardır.

    Divertikülün ağzı dışkı tarafından tıkanır. Bu kese içinde gıda atıkları veya dışkının birikmesi sonucu enfeksiyon ve inflamasyon başlar.

    DİVERTİKÜLİT BELİRTİLERİ

    • Mide bulantısı ve kusma.
    • Ateş.
    • Karın hassasiyeti.
    • Kabızlık veya ishal hali.

    ÖNLEME YOLLARI

    • Düzenli egzersiz.
    • Daha fazla lif tüketin.
    • Bol sıvı tüketin.
    • Sigara içmekten kaçının.

    KİMLER RİSK ALTINDADIR

    • 50 yaş üzerinde olmak.
    • Erkek cinsiyet.
    • Obezite.
    • Yeteri kadar egzersiz yapmamak.
    • Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar kullanmak.
    • Bağırsak mikrobiyotasında değişiklik.
    • Genetik yatkınlık.

    Divertikül nedir #1


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