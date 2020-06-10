Dodo nedir

Soyu tükenmiş hayvanlar arasında bulunan ve uçamayan bir kuş türüdür.

Dodo kuşlarının soyları, yaklaşık 350 yıl önce tükenmiştir.

Bu kuşlar, Hint Okyanusu’ndaki Maurutius Adası'na özgüdür ve uçamayan bir kuş türü olma özelliğine sahiptir. Aynı zamanda oldukça da yavaş hareket eden bir hayvan türü olarak bilinir.

Yaklaşık 1 metre boyunda ve 20 kilogram ağırlığındadırlar.

YUMURTALARINI YÜZEYE BIRAKIRLAR

Yapılan araştırmalar sonucunda, cinsel erişkin hale gelebilmelerinin yıllar aldığı ortaya çıkmıştır. Buna sebep olarak ise bölgede yırtıcı hayvan bulunmaması gösterilir.

Bölgede yırtıcı hayvan olmadığı için kaçma gibi bir güdüye sahip değillerdir, yumurtalarını da genelde yüzey kısımlara bırakırlar.

SOYLARI NEDEN TÜKENDİ

İnsanlarca avlanmaktan ziyade yumurtaları çalındığı için tükenmiş oldukları düşünülüyor. Bunu yapanların ise insanların gemileriyle Mauritius Adası'na gelen maymun, geyik, domuz ve fareler olduğu belirtiliyor.

Yumurtalar korunaksız bir şekilde ortada kaldığı için, farklı yırtıcı hayvanlar tarafından yok edilmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.