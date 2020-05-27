Dogo Argentino nedir

Türkiye'de bakılması yasaklanan, çene ve ağız yapısı oldukça güçlü olan bir köpek türüdür.

Dogo Argentino cinsi köpekler, Türkiye’de beslenmesi yasak köpekler arasında bulunur.

Türkiye harici pek çok ülkede de yasaklı köpekler listesinde yer alır. Bu ülkelerin başında ise Portekiz, Avustralya ve Yeni Zelanda vardır.

Yeni insanlarla ve hayvanlar ile tanışırken şüpheci davranan Dogo Argentinolar, ailelerine zarar verilmesine asla izin vermez ve onları korur.

Dominant ve etkin bir avcı karakterleri vardır, fakat erken sosyalleştirme ve eğitim ile agresif tavırlarının üstesinden gelinebilir.

ÇENE YAPILARI ÇOK GÜÇLÜDÜR

Dogo Agentinoların oldukça uzun güçlü çenesi vardır. Güçlü dişler makas tarzı, birbirini karşılayacak şekildedir.

Bu köpeklerin kesik kulakları, bakışlarına daha sert bir görünüm kazandırır.

AV VE BEKÇİ KÖPEĞİ OLARAK GELİŞTİRİLDİLER

Bu köpekler, 1920 yılında Arjantinde Dr.Antonio Nores Martinez tarafından iyi bir av ve bekçi köpeği olarak geliştirilmiştir.

Güney Amerika kökenli ilk av köpeği olarak tanınan ırk, günümüzde avcı, bekçi, polis, asker, arama ve kurtarma köpeği, aile köpeği olarak çok amaçlı kullanılır.