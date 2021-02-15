Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne kadar? Doğum yardımı başvurusundan kimler faydalanabilir?

Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne kadar? Doğum yardımı başvurusundan kimler faydalanabilir?

Doğum yardımı başvurusu, devlet tarafından doğum yapan tüm annelere veriliyor. Vatandaşlar, doğum yardımı başvurusunun nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Devlet tarafından verilen doğum yardımı için doğum yapan tüm anneler başvuruda bulunabilliyor.

Doğum yardımı parası, maddi açıdan zorluk çeken ailelere önemli bir destek sağlıyor. Ödenen miktar çocuk sayısına göre değişiyor. Üstelik bunun için annenin çalışıyor olması şartı da aranmıyor.

Vatandaşlar, nakit olarak ödenen doğum yardımı başvurusunun nasıl yapılacağını merak ediyor.

Peki, doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne kadar? Doğum yardımı başvurusundan kimler faydalanabilir?

İşte doğum yardımı başvurusu hakkında bilmeniz gerekenler...

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde kayıt işlemi yapıldıktan sonra 'Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi'nin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılmaktadır.

Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılmaktadır.





DOĞUM YARDIMI NE KADAR?

Doğum yardımı için başvuran annelerin, ilk bebek çin 300, ikinci bebek için 400, üçüncü bebek için ise 600 TL ödeme gerçekleştirilmektedir. 3 üstü bebek sahibi olanlar üçüncü çocuk ile aynı şekilde değerlendirilmekte olup 600 TL'lik ödemeye tabi tutulmaktadır.

Doğum Yardımı ödemeleri, yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine girildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahipleri tarafından PTT şubelerinden çekilebilmektedir.





DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSUNDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, herhangi bir gelir kıstasına bakılmaksızın yeni doğum yapan tüm annelerin doğum yardımı başvurusundan faydalanabileceğini açıkladı.

Doğum yardımı parası sadece anneye yatırılmakta olup sadece anne tarafından alınabilimektedir.



