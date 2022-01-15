Dolama nedir

Tıp dilinde paronişi olarak tanımlanan dolama, toplumda sık görülen deri hastalıklarından biridir. El ya da ayak parmaklarında bulunan tırnakları çevreleyen epidermis dokusunun enfekte olmasına denir.

El ve ayak parmaklarında görülen deri hastalıklarından biri olan dolama, tıp dilinde ''paronişi'' olarak tanımlanmaktadır. Tırnağı çevreleyen dokuda oluşan rahatsızlık, genellikle bakterilere bağlı olarak gelişmektedir.

İltihaplı bir hastalık olan dolama, tırnakların dip ve alt kısmına yayılabilmektedir. Bazı durumlarda apse oluşumuna yol açabilen rahatsızlık, şiddetli ağrı ve acıya neden olarak kişinin yaşam kalitesinin düşmesine neden olmaktadır.

Uzun süre devam eden vakalarda ise tırnaklarda renk ve şekil bozukluğuna neden olmakta ve tırnak çevresinde şişliklere yol açarak kişinin psikolojisini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Apse oluşan vakaların tedavisinde, halk arasında dolama patlatma olarak da bilinen apsenin drenajının yapılması gerekmektedir. Apse kendiliğinden patlarsa, enfeksiyonun tırnak altına ulaşmasını ve yayılmasını önlemek için ilgili bölge ılık su ve sabunla iyice yıkanmalı ve ardından antiseptik solüsyon ile bölgenin temizliği yapılmalıdır.

Henüz apse oluşmamış vakalarda ise tedavi amacıyla hekim, antibiyotik reçete edebilmektedir. Bu tip vakalarda dolamanın olduğu bölgeye ılık kompres yapmak ve dolamanın olduğu bölgeyi kalp seviyesinin üzerinde tutmak, iyileşme sürecini hızlandırmaktadır.

DOLAMA NEDEN OLUR

Dolama hastalığı, genellikle tırnakların yenmesi, tırnak çekilmesi, manikür ve pedikür gibi tırnakları travmaya maruz bırakan eylemler sonrasında ortaya çıkmaktadır.

Tırnak çevresindeki epidermisin enfekte olmasıyla başlayan hastalık, başlangıç döneminde kızarıklık, sertlik ve hafif ağrı gibi yakınmalara yol açmaktadır. Enfeksiyon tedavi edilmediğinde, ağrı ve acı gibi yakınmalarda artış görülmektedir.

Cilt ve tırnakta renk değişimi, tırnağın kalkması, tırnak şeklinde bozulma gibi semptomlar ortaya çıkmaktadır.

DOLAMA BELİRTİLERİ

Kişinin yaşam kalitesinin düşmesine yol açan paronişi hastalığının belirtileri, dolama çeşitleri arasında farklılık göstermektedir. Ancal genel olarak belirtileri şu şekilde açıklanabilir:

Parmakta hassasiyet

Kızarıklık

Şişlik

Zonklama şeklinde ağrı ve kaşıntı

Terleme, titreme, hâlsizlik, yorgunluk

Kas ve kemiklerde hassasiyet

Tırnağın tırnak yatağından ayrılması

Parmağın gerginleşmesi ve parlak bir görünüme sahip olması

DOLAMA TEDAVİSİ

Dolama tedavisi, dolama hastalığının türüne göre değişiklik göstermektedir. Farklı bir deyişle, mantar, bakteri ve virüslerin yol açtığı hastalığın tedavisi, enfeksiyona yol açan etkene göre şekillenmektedir.

Başlangıç dönemindeki tüm dolama türlerinde, bölgeye ılık kompres yapılması önerilir. Dolama hastalığından etkilenen parmağın, kalp seviyesinin üstünde tutulması da tüm dolama türlerinin tedavisinde etkilidir. Bu hareket ile parmağa giden kan akışının yavaşlatılması hedeflenir. Böylece dolamaya bağlı olarak gelişen şişlik azalır ve tedavi hızlanır.

Dolama hastalığının tedavisini destekleyen bu eylemler tek başına hastalığın iyileşmesini sağlamaz. Dolayısıyla hekimin reçete ettiği ilaçları doğru şekilde kullanmak son derece önemlidir.

Apse oluşumu görülen vakalarda drenaj yapılması gerekebilir. Drenaj işlemi, lokal anestezi altında cilt yüzeyine kesi yapılarak, içerideki sıvının boşaltılması olarak açıklanabilir.