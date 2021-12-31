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    Domuz gribi nedir

    2009 yılında dünya çapında salgına neden olan domuz gribi, İnfluenza A virüsünün mutasyon geçirerek insanlara bulaşmasıdır.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2021 - 17:52
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 17:58
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    Domuz gribi nedir

    Domuzlarda görülen İnfluenza A isimli virüsün H1N1 alt tipinin mutasyon geçirerek insanlara bulaşmasına, domuz gribi deniyor.

    Domuz gribi, 2009 yılında dünya çapında büyük bir salgına neden olup, virüse karşı bağışıklığı olmayan çocuk ve gençlerin ölümüne neden olmuştur.

    BELİRTİLERİ NELER

    • Boğaz ağırısı
    • Ateş
    • Öksürük
    • Halsizlik
    • Titreme
    • Vücutta kırgınlık
    • Kusma ve ishal

    gibi belirtiler, domuz gribine yakalanan bireylerde sıklıkla görülüyor.

    Domuz gribi nedir #1

    NASIL BULAŞIR

    Mevsimsel grip gibi bulaşan domuz gribi, öksürme ve hapşurma yoluyla karşıdaki kişiye rahatça bulaşabiliyor.

    Hasta bireylerin ağız ve burnuna dokunup ardından ortak alanlara dokunması, hastalığın bulaşabilirliğini artırıyor.

    Domuz gribi hastası birey, hastalığı kendini belli etmeden bir gün önce ve hastalandıktan sonraki 7 gün boyunca bulaştırıcılığını koruyor.

    NASIL TANI KONULUYOR

    Domuz gribinin tanısı, boğaz ve burundan alınan sürüntü örnekleri ve kanda gelişen antikorların fark edilmesiyle konulabilir.

    TEDAVİSİ VAR MI

    Hastalığın şiddetini hafifletmek adına ilaç tedavisi uygulanır. Antiviral ilaçlara hastalık belirti gösterdiği andan itibaren 2 gün içerisinde başlanmalıdır.

    Bu ilaçlar, mutlaka doktor kontolünde ve reçeteyle alınmalıdır.

    Domuz gribi nedir #2

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