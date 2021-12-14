Dopamin nedir

İnsan vücudunda doğal olarak bulunan, duygusal tepkilerin kontrolünde rol oynayan dopamin, beyne sinyaller ileten kimyasal bir maddedir.

İnsan vücudunda doğal olarak bulunan kimyasal bir madde olan dopamin, vücuttan beyne sinyaller iletir. Hafıza, ruh hali, depresyon, öğrenme, konsantrasyon, uyku düzeni ve motor kontrol gibi yaşamımızı doğrudan etkileyen çoğu beyin fonksiyonları, yeterli dopamin salgılanmasına bağlıdır.

Kişinin duygusal tepkilerinin ve eylemlerinin kontrolünde önemli bir rol oynayan dopaminin, kişinin hem zihinsel hem de fiziksel sağlığının pekişmesinde oldukça özel bir yeri vardır.

Beyin reseptörlerinde meydana gelen herhangi bir problem nedeniyle dopaminin miktarı düşübilir ve bu durum, depresyon ve Parkinson başta olmak üzere pek çok mental rahatsızlığa neden olabilir.

Dopamin eksikliğinin tedavisinde genellikle dopamin içeren ilaçlar reçete edilir. Bunun yanı sıra düzenli egzersiz, bol miktarda protein tüketimi gibi yaşam tarzında yapılabilecek bazı değişiklikler ile de tedavi yapılabilir.

Dopaminin fazla miktarda salgılanması ise vücudun gereksiz hareketler yapmasına neden olabilir. Örneğin halk arasında 'tik' olarak bilinen ve kontrol edilemeyen tekrarlayan hareketlerin temel nedeni dopaminin nöronlar tarafından aşırı miktarda salgılanmasıdır. Dopamin baskılayıcı antidepresan gibi ilaçların düzenli kullanımı ile seviyeyi dengede tutmak mümkün olabilir.

DOPAMİN NE İŞE YARAR

Vücudun birçok fonksiyonunda belirleyici rol oynayan dopamin, neredeyse beynin tüm çalışmalarında belirleyici olan merkezi bir güç kaynağıdır. Eylemlerimizin ve diğer insanlarla olan ilişkilerimizin ardında yatan ana etmendir.

Dopamin etkileri şu şekildedir:

Hareket koordinasyonunu sağlamaya yardımcı olur.

Hafıza ve öğrenme üzerinde etkilidir.

Dikkat ve odaklanma üzerinde etkisi vardır.

Algılamayı etkiler.

Stres ve heyecan anlarında etkilidir.

Ruh hali üzerinde belirleyici etkisi vardır.

Uygu üzerinde etkilidir.

Motivasyonu etkiler.

Yaratıcılığa etkisi vardır.

DOPAMİN EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Titreme ve denge kaybı

Kilo kaybı ya da kilo alımı

Kas krampları, spazm ve kaslarda sertlik

Yemek yeme ve yutma güçlüğü

Odaklanamama ve düşük enerji

Yorgun ve halsiz hissetme

Açıklanamayan üzüntü

Normalden daha yavaş hareket etmek

Umutsuzluk, intihar düşüncesi ve suçluluk hissi

Halüsinasyon görme

Özfarkındalık eksikliği

Endişe ve anksiyete

DOPAMİN SEVİYESİ NASIL ARTIRILIR

Dopamin eksikliği çok ciddi mental hastalıklara neden olabilir. Depresyon başta olmak üzere Parkinson hastalığı gibi hastalıklar, dopamin eksikliğinden kaynaklanabilir çünkü Parkinson dopamin hücrelerinin üretimi ile yakından ilgili bir hastalıktır.

Dopamin eksikliğini gidermek için pek çok farklı yolu bulunur. İşte dopamin eksikliğine iyi gelecek şeyler: