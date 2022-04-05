Doping kaynağı: Steroid nedir

Steroidler sporcular tarafından en çok kullanılan doping maddelerindendir. Kas gücü ve kas kitlesini artırmak amacıyla kuvvet ve sürat sporlarında kullanılır.

Vücudumuzda organlarımızın, dokularımızın ve her bir sistemin çalışmasını sağlayan hormonlar vardır.

Bunlardan biri olan steroidler, insanlar tarafından üretilen kimyasal versiyonlarıdır.

Kortizon olarak da bilinen steroidler, birçok hastalığın ya da rahatsızlığın tedavisinde de kullanılabilirken, günümüzde vücut geliştirme sporlarıyla adını sıkça duyurmaktadır.

Spor ve vücut geliştirme branşlarında sözü geçen steroidler, anabolik steroidlerdir.

Testosteron hormonunun bir çeşidi olan anabolik steroidler, kasların daha hızlı ve çok gelişmesi için kullanılır.

STEROİD ZARARLARI

Anabolik steroid amacına uygun olarak kullanılmadığında kan basıncını yükseltebilir, arterlere zarar verebilir, kan pıhtıları oluşturabilir, kalp krizi riskini arttırıp felçle sonuçlanan sağlık problemlerine yol açabilir.

Kişisel ve bilinçsiz kullanımı ciddi sorunlara neden olabilir.

Streoid kullanımında en sık karşılaşılan olumsuz durumlar şöyle sıralanabilir: