Döpiyes nedir

Fransızca "iki parça" anlamına gelen deux-pièces'ten Türkçeye geçen döpiyes, etek ve ceketten oluşan iki parçalı bir takım elbise çeşididir.

Yılın her mevsimi giyilebilen döpiyes, Fransız bir modacı tarafından tasarlanmıştır. Kadınlar tarafından giyilen döpiyes, sadece iki parçadan oluşmaktadır.

Kombin oluşturmakta sorun yaşayan kadınların giydiği döpiyes, tayyörden esinlenerek tasarlanmıştır. Tayyör ile döpiyes arasındaki tek fark ise tayyörlerde üçüncü bir parça olarak bluz kullanılmasıdır.

DÖPİYES NASIL GİYİLİR?

Geleneksel olarak etekle giyilen döpiyes, 20. yüzyılda yani 90'lı yıllardan sonra kadınların da pantolon giymeye başlamasıyla pantolonla da kullanılır olmuştur.

Genellikle iş yerlerinde, mezuniyet törenlerinde ve özel gecelerde giyilen döpiyesin üst kısmını ceket oluştururken, altına tercihe bağlı olarak pantolon ya da etek giyilebilmektedir. Döpiyeste aynı renklerle kombin yapılabileceği gibi kontrast renkler de tercih edilebilmektedir.