Doppler etkisi nedir

Doppler etkisi, diğer bir tabirle Doppler kayması, gözlemci ile gözlenen cisim arasındaki ilişkiye dayanmaktadır.

Uzaklaşan veya yaklaşan bir kaynağın frekansındaki değişimin farklı şekilde algılanması olayıdır.

Bu fenomen; astronomik ölçümlerde, Mössbauer spektroskopinde, radar ve modern navigasyonda kullanılır. İlk olarak 1842 yılında Avusturyalı fizikçi Christian Doppler tarafından tanımlanmıştır.

DOPPLER ETKİSİNE ÖRNEK

Doppler etkisiyle ilgili bir örnek verecek olursak, bir kişi korna sesine yaklaşırken algılanan perde, korna sesine ulaşılıncaya kadar artar ve daha sonra sesten uzaklaştıkça azalır.

Doppler etkisi, yıldızların hareketini incelemede ve çift yıldız araştırmalarında kullanılır, modern evren teorilerinin ayrılmaz bir parçasıdır.