Dörtlü Takrir nedir

Dörtlü Takrir, CHP'den ayrılan milletvekillerin bir araya gelerek Demokrat Parti'yi kurmasına verilen isimdir.

İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra yeni bir dünya düzeni kuruldu. Bu düzeni daha çok bir nevi demokrasi hareketi olarak görebiliriz. Dünyada tekçi rejimler bir bir yıkılırken, Türkiye'de de tek partinin geleceği tartışıldı.

TEK PARTİ DEVRİ

Cumhuriyeti kuran kadronun ülke yönetiminde söz sahibi olması 23 sene sürdü. Cumhuriyet döneminde daha önce kurulan bir iki parti denemesi dışında, tek parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) varlığını sürdürmeye devam ediyordu.

DEMOKRASİYE GEÇİŞ

Avrupa'nın da baskısıyla Türkiye, 1946'da çok partili sistem için harekete geçti. CHP içinde siyaset yapan Celal Bayar, Adnan Menderes, Refil Koraltan ve Fuat Köprülü'den oluşan dört isim, 7 Haziran 1945'te Meclis'e Dörtlü Takrir adıyla önerge sundu ve Demokrat Parti'yi (DP) kurdu.

DP Genel Başkanı ve Başkakan olan Adnan Menderes, 10 sene Başbakanlık yaptı. Menderes, 27 Mayıs 1960 Darbesi'yle devrildi ve bir sene sonra idam edildi.

"YETER SÖZ MİLLETİN"

"Yeter söz milletin" sloganıyla yola çıkan Demokrat Parti, 1946 seçimlerinde yeterince örgütlenmediği için başarısızlığa uğradı.

4 sene sonra yapılan yerel seçimlerde seçimi kazanan DP, ülke yönetimini eline aldı. CHP'nin 23 yıllık iktidarı ise bitti ve CHP ana muhalefet partisi konumuna düştü.