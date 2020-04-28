Dren nedir

Cerrahi operasyonların ardından vücutta birikebilecek iltihapların dışarı atılmasını sağlayan ince tüplerdir.

Cerrahi drenler, vücuttaki çeşitli dokularda ve göğüs boşluğu gibi kapalı alanlarda biriken kan, irin ve benzer diğer sıvıların dışarı atılması için kullanılan plastik borulardır.

VÜCUTTAKİ İLTİHABIN ATILMASINA YARDIMCI OLUR

Düşük negatif basınçlı ve kapalı sisteme sahip Jackson-Pratt dren, negatif basınçlı doku dreni, yüksek basınçlı dren gibi cerrahi dren tipleri bulunur. Göğüs boşluğu ve batın boşluğuna takılan dren tüpleri, diğerlerine göre daha kalın olabilir.

UYGULAMA İŞLEMİNE DRENAJ DENİR

Drenlerle yapılan zararlı atık atılımına drenaj denir. Drenaj sistemi, çeşitli şekillerde yapılabilir. En çok bilineni olan kapalı drenaj; havanın, sıvının ve bakterilerin giremeyeceği şekilde uygulanan yöntemdir.

Tıbbi müdahalelerden sonra takılan drenlerin hijyenik olması ve sıvıların tıkanıklığa sebep olmaması gerekmektedir. Bu nedenle drenlerin sürekli kontrol edilmesi, gerektiğinde yenisiyle değiştirilmesi sağlık açısından büyük önem taşır.