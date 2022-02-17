Dresuar nedir

Dresuar, evlerin özellikle girişlerinde kullanılan, düz ayaklı olan ve çoğunlukla çok işlevli bir sehpaya benzeyen bir mobilya türüdür.

Fransızca kökenli bir sözcük olan dresuar; komodin, şifonyer, sehpa veya vitrin diyebileceğimiz, kullanışlı bir mobilyadır.

Evlerimizin giriş bölümü olan antrelerde konumlandırılan dresuarlar, genellikle evden çıkmadan önce yanımıza almamız gereken cüzdan, anahtar ve çanta gibi eşyalarımızı koymak için kullandığımız ideal alanlardan biridir.

Yatak odalarında, ayna ile beraber tuvalet masası olarak kullanılabilen dresuarlar, tuvalet masasından ayrı bir konsol biçiminde de kullanılabilirler.

DRESUAR İLE DEKORASYON

Öte yandan eve farklı bir hava katması için dresuarları daha dekoratif hale getirebilirsiniz.

Dresuarları ayna ile tercih edebileceğiniz gibi bir büyük tablo ya da birkaç küçük tablo ile dengeleyebiliriz.

Mumluklar, sütun mumlar, çiçek dolu uzun bir vazo, dekoratif bir sepet, fotoğraf çerçeveleri, mücevher kutusu veya uzun bir ev bitkisi kullanmak da hem modern hem de zevkli bir alan yaratmanıza yardımcı olabilir.