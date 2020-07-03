Dromomani nedir

Dromomani, psikolojik seyahat etme dürtüsü olarak bilinmektedir.

Dromomani veya diğer ismiyle seyahat fügü; kontrol edilemeyen psikolojik seyahat etme hastalığı olarak bilinmektedir.

Dromomanik kişiler, devamlı olarak planlı ya da plansız olarak seyahat etme içgüdüsü içindedirler. Bu bozukluğa sahip olan birey, mantıksız bir his olduğunu bilse de kendi evini dahi terk etme arsuzu içindedir.

YENİ YERLER GÖRME ARZUSU YOKTUR

Herhangi bir sebep ve neden olmaksızın, çevresindekilerin bilgisi ya da çağrısı olmadan, evden ayrılır ve hiçbir amacı olmadan dolaşmaya başlar.

Dromomani hastası olan bir kişinin, hiçbir heyecan verici hareketi bulunmaz. Yeni ülkeler görme, muhteşem manzaralara ya da tarihi mekanlara duyduğu merak nedeniyle seyahat etmez.

DROMOMANİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

Başlangıçta birçok psikolojik rahatsızlıkta olduğu gibi, dromomaniye de sebep olan kişinin yaşadığı üzücü ya da stresli olaylardır.

Önceleri kısa süreli, gerginlik yaşadığı ya da kendisine sorunlarını anımsattığı ortamlardan kaçışlarla başlasa da, zaman geçtikçe bu durum uzun seyahatlere dönüşür. Birey, evden ne kadar uzaklaşırsa, kendisini o denli huzurlu hissetmeye başlar.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Dromomani hastalığı, bir uzman tarafından yapılacak olan terapilerle kontrol altına alınabilir.

Psikoterapinin süreçleri ise şu şekildedir:

- Terapide hastayı hastalık hakkında bilgilendirmek

- Stresle başa çıkmayı sağlayarak

- Gevşeme tekniklerini öğreterek

- Sorunu ortaya çıkaran birincil nedenleri bulmak

- Hastanın yaşam tarzını yerine oturtmak

- Ve çevresindeki kişilerle konuşup onları da bilgilendirip hastanın olumsuz faktörlere maruz kalmasına engel olmak