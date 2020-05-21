Duha namazı nedir

İki rekat ile on iki rekat arasında kılınabilen kuşluk namazıdır.

Duha namazı, öğle vaktinden 45 dakika önceye kadar kılınır.

Hadis kaynaklarında da teşvik edilen duha namazı; dört, sekiz ve on iki rekat olarak kılınabilir.

Hadis-i şeriflerde bu namazın faziletileri şöyle buyurulur:

(Günde iki rekat kuşluk namazı kılanın günahları denizlerin köpüğü kadar olsa, affedilir.) [İbni Mace, Tirmizi, Ebu Davud]

(Herkesin eklem yeri kadar sadaka vermesi gerekir. Sübhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah veya Allahü ekber demek birer sadakadır. İyiliği tavsiye etmek, kötülüğe mani olmaya çalışmak birer sadakadır. İki rekat kuşluk namazı kılmak ise bütün bunları karşılar.) [Müslim]

(Günde 2 rekat kuşluk namazı kılan, doğduğu günkü gibi günahsız olur.) [Ebu Ya’la]