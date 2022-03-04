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Duma nedir
Rusya Federasyonu federal meclisinin aşağı kanadına verilen isme duma adı verilmiştir. Devlet Duması, 1906 yılında kurulan ve Rusya'nın seçilmiş ilk parlamentosudur.
- Haber Merkezi
- 04.03.2022 - 17:30
Duma kelimesi Rusçada 'düşünmek' demektir.
Çarlık Rusyası'nda 1906 -1917 yılları arasında etkin olan yasama meclisine Duma adı verilmiştir.
DEVLET DUMASI
Devlet Duması, Rusya'nın seçilmiş ilk parlamentosudur. Rusya Federasyonu federal meclisinin aşağı kanadıdır.
Üst meclis, Federasyon Konseyi'dir. Duma karargahları, Manege Meydanından birkaç adım ötede, Moskova'nın merkezindedir.
Üyeleri ise milletvekili olarak adlandırılmıştır.
Devlet Duması'nın Rusya Anayasası tarafından listelenmiş özel yetkileri sırayla şu şekilde:
- Rusya Başbakanı'nın atanmasını onaylamak.
- Devlet Duması tarafından belirtilen konular dahil olmak üzere Rusya Federasyonu hükümetinin çalışmalarının sonuçları üzerine, oradan gelen raporları dinlemek.
- Rusya Hükümeti'ne karşı verilen güven oylaması taleplerine karar vermek.
- Rusya Merkez Bankası başkanını atamak ve görevden almak.
- Sayıştay'ın başkanını ve üyelerinin yarısını atamak ve görevden almak.
- Federal Anayasal kanuna göre hareket eden İnsan Hakları izleme. komisyonu üyelerini atamak ve görevden almak.
- Genel af ilan etmek.
- Rusya Federasyonu Başkanına karşı ihanet suçlamasında bulunmak.