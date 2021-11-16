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    Düzce'de çadır içinde uyuşturucu madde yetiştiren kişi yakalandı

    Çilimli ilçesinde jandarma ve polis ekipleri düzenlediği ortak operasyon sonucunda çadır içinde özel düzenek ile uyuşturucu madde yetiştiren kişiyi yakalayarak, gözaltına aldığını bildirdi.
    • İHA
    • 16.11.2021 - 23:01
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    Düzce'de çadır içinde uyuşturucu madde yetiştiren kişi yakalandı

    Türkiye'de uyuşturucuya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ederken, tacirleri de göz açtırılmıyor.

    GİZLİ BÖLMEDE DÜZENEK KURDUĞU TESPİT EDİLDİ

    Çilimli ilçesine bağlı Yenivakıf köyünde B.B.K. isimli şahsın esrar maddesi elde etmek için evinde kenevir bitkisi diktiği istihbaratını alan Düzce İl Jandarma Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon düzenledi.

    Şahsın, kenevir bitkisi yetiştirmek için çadır içinde gizli bölmede düzenek kurduğunu tespit etti.

    Düzce de çadır içinde uyuşturucu madde yetiştiren kişi yakalandı #1

    ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

    Yapılan aramada 239 gram kubar esrar maddesi, 1 adet tabanca, hassas terazi ile bitki yetiştirme çadırına el konularak şahsı gözaltına aldı.

    Şahıs işlemleri tamamlanmak ve adli işlem yapılmak üzere Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

    Düzce de çadır içinde uyuşturucu madde yetiştiren kişi yakalandı #2

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