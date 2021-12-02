Ekimoz nedir

Ekimoz, herhangi bir travma nedeniyle ortaya çıkan, cilt altındaki kılcal damarların hasar alması nedeniyle kanın cilt altına sızması şeklinde tanımlanmaktadır.

Travmaların belirlenmesi için en önemli bulgu olan ekimozun, adli tıpta önemli bir yeri vardır. Adli olaylarda bulunduğu bölge, renk, boyut gibi çeşitli özelliklere göre açıklanır.

Ekimozun oluşma hızı, çocuk ve yaşlılarda genç ve orta yaşlı kişilere göre daha fazladır. Ciltte oluşan yaraya benzer bir çeşit lezyon olan ekimoza, çeşitli dermatolojik ve birçok hastalık belirtilerinde sıkça rastlanılmaktadır.

EKİMOZ NEDİR

Yaygın ''çürük'' için ifade edilen bir tıp terimi olan ekimoz, bir hastalık değildir. Çürüklerin çoğu, genellikle bir yaralanma sonucu cilt yüzeyine yakın kan damarlarında hasar meydana geldiğinde oluşur.

Çarpmanın gücü ve yaralanmanın şiddeti, kan damarlarının hasar görmesine ve kan sızdırmasına neden olur.

Bu kan, cilt renginin mor, siyah veya maviye çeviren küçük bir havuza dönüşmesine yol açar. Derinin altında hapsolan bu kan, ekimoz görüntüsünün sebebidir.

Bir kan damarı yaralandıktan sonra, kandaki trombositler pıhtılaşma sürecine yardımcı olmak için yaralanmış bölgeye gelir. Pıhtılaşma olayı ekimozun çapının büyümesine sebep olur.

Kandaki pıhtılaşma faktörleri adı verilen bazı proteinler de kanamayı durdurmaya yardımcı olur, böylece doku iyileşmeye başlar.

EKİMOZUN BELİRTİLERİ

Ekimoz durumuna bağlı olarak görülen belirti ve şikayetler şu şekildedir:

Ekimozun ana belirtisi, patlayan kılcal damarların cildin altına kan sızdırması sounucu cilt renginin değişmesidir.

Ekimoz bölgesi, hassastır ve kişiler bu alana temas ettiklerinde acı ve ağrı şikayetlerinde bulunabilir.

Ekimoza bağlı olarak görülen morarmalar, en çok bacaklarda ve kollarda görülür. Bu morarmalar mobilyaya çarparak meydana gelen küçük yaralanmalardan kaynaklanabilir.

Ekimoz, göz çevresi veya dudaklarda görülebilir. Göz ve çevresinde siyah renk hakim olurken dudak ve çevresinde de siyah renk ile beraber morarmalar görülebilir.

Ekimozların bir yaralanmadan ziyade bir kanama bozukluğundan kaynaklanabileceğine dair işaretler şunlardır:

Herhangi bir sebeple bir yeriniz kesildiğinde kanamayı durdurmakta zorlanma

Sık sık ve sebepsiz burun kanaması

Ciltte meydana ve uzun süre boyunca kalıcı olan kırmızı veya mor lekeler

EKİMOZUN TEDAVİSİ

Ekimoz genellikle iki ile üç hafta içinde kendi kendine iyileşir. Çoğu zaman ekimoz lekeleri tedavi edilmeden kaybolur.

Tedavi için ekimozun sebebinin bilinmesi gerekmektedir. Bir kişi yaralanmamışsa ve ekimozun nedeni açık değilse, doktor bazı teşhis testleri yapabilir.

Morluğun ciddiyetine bağlı olarak, bir X-ışını röntgen görütüleme veya MRI taraması önerebilir. Bu görüntülemedeki bulgular ile teşhis ve tedavide yol alınır.

Hangi tedaviye ihtiyacınız olabileceği, ekimozun oluşum nedenine bağlıdır. Doktorlar karaciğer ve böbrek hastalığı, HIV ve kanser için farklı ilaç tedavileri kullanabilir.

Bir ilaç ekimoza neden olduysa, ilacı almayı bırakmanız veya ilaçları değiştirmeniz gerekebilir. Çok fazla kanaması olan kişilerin, damardan veya kan transfüzyonuyla sıvı alması gerekebilir.