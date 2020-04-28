Eklampsi nedir

Hamilelik zehirlenmesi yaşayan hastanın, nöbet (kriz) geçirmesi durumuna eklampsi denir.

Eklampsi, preeklampsinin ciddi bir komplikasyonudur.

Preeklampsi gebelik zehirlenmesi demektir.

Hamilelik sırasında yüksek kan basıncının nöbet geçirmeye neden olduğu nadir ancak ciddi bir durumdur.

Eklampsi, nöbeti aynı epilepsi (sara) nöbetine benzer. Hastanın kol ve bacaklarında kasılmalar, geçici bir süre yaşanan bilinç kaybı ile karşılaşılır.

Hastada tansiyon yüksekliği ve şiddetli preeklampsinin diğer bulguları mevcuttur. Anne hayatını risk altına alan, ciddi bir durumdur ve neredeyse her zaman, acil bir şekilde sezaryen ile hamilelik durumunun sonlandırılmasını gerektirir.

Tek ve kesin tedavisi doğumdur.

EKLAMPSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Nöbet (kriz) geçirme,

Şiddetli baş ağrısı,

Vücutta yaygın şişlik, ödem,

Görme bozukluğu,

Karında mide bölgesinde veya karaciğer bölgesinde ağrı,

Geçici bilinç kaybı.

EKLAMPSİ NE ZAMAN GÖRÜLÜR?

Eklampsi krizlerinin yaklaşık yüzde 80’i, doğumun yapılması esnasında ve doğumun tamamlanmasının ardından ilk 2 gün içerisinde görülür.

Hamilelik dönemi içerisindeki 20. haftanın ardından da görülmektedir.

TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Eklampsinin kesin ve net tedavisi, acil bir şekilde doğumdur. (genellikle sezaryen)

Az önce ifade edilen bulguların hepsi, doğumun gerçekleşmesinin ardından, hızlı bir şekilde düzelmeye başlar.

Yeniden nöbet geçirilmesini önleyebilmek amacı ile acil bir şekilde doğumun yapılması gerekir.