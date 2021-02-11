Eklektik nedir

Birçok farklı alanda kullanımına rastlanabilen ve mobilya, ev dizaynı gibi durumlarda da karşımıza çıkan eklektik, seçmeci anlamına gelmektedir.

Gündelik hayatta direkt kullanılmasa dahi birçok alanda anlamına aşina olduğumuz kelimeler bulunmaktadır.

Eklektik kelimesi de gündelik hayatımızda arkadaşlarımızdan, ailemizden, çevremizden duyduğumuz kelimelerden biridir.

Anlam itibarıyla belirli gruplar arasından bazılarına yönelerek seçmecilik yapıldığı durumlarda ortaya çıkan eklektik, ev dizaynından ofis hayatına kadar karşımıza çıkabilir.

EKLEKTİK NEDİR?

Türkçe'ye Fransızca dilinden geçen eklektik, hem sosyal hem de gündelik yaşantıda kullanıma uygundur.

Türk Dil Kurumu'na göre eklektik kelimesinin anlamı, 'seçmeci'dir.

EKLEKTİK KELİMESİNİN KULLANIMI

TDK'daki anlamı seçmeci olan eklektik kelimesi bir cümlede "Okurların bu eklektik bilgilerin temelini merak edip kitaplara başvuracağını umuyorlar." şeklinde kullanılabilirken, grubuna göre farklı yerlerde de kullanılabilir.





DEKORASYON STİLİ OLARAK EKLEKTİK

Eklektik, ev dekorasyon stili olarak da karşımıza çıkar. Farklı tarzlardaki mobilyaları renk ve doku uyumlarına göre dizayn etmeye 'eklektik stil' denir.