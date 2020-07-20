Element nedir

Kimyasal element olarak da adlandırılan element, kimyasal işlemlerle daha basit maddelere ayrılamayan yapı olarak bilinir.

Şu anda bilinen 118 kimyasal element vardır. Bunların yaklaşık yüzde 20'si doğada mevcut değildir (veya sadece eser miktarda bulunur).

Bilinen elementlerden 11'i (hidrojen, azot, oksijen, flor, klor ve altı asil gaz) normal koşullar altında gazdır, ikisi (brom ve cıva) sıvıdır, geri kalanı katıdır.

Elementler, bileşikler olarak adlandırılan çok çeşitli daha karmaşık maddeler oluşturmak için birbirleriyle birleşebilir. Olası bileşiklerin sayısı neredeyse sınırsızdır; belki de bunlardan bir milyonu biliniyor ve her gün daha fazlası keşfediliyor.

İki veya daha fazla element bir bileşik oluşturmak için birleştiğinde, kendilerine has kimliklerini kaybeder. Örneğin, oldukça farklı özelliklere sahip olan hidrojen ve oksijen elementleri, oksijen veya hidrojenden tamamen farklı özelliklere sahip olan su bileşiğini oluşturur.

Bir elementin modern konsepti, kimyasal ve fiziksel işlemlerin, bileşiklerden ve karışımlardan elementleri ayırmanın bir aracı olarak kullanılmasına bağlı olarak kesindir.