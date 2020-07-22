Emperyalizm nedir

Emperyalizm, doğrudan bölgesel edinim yoluyla ya da diğer alanların politik ve ekonomik kontrolünü kazanarak güç ve egemenliğin genişletilmesidir.

Emperyalizm, ister askeri ister ekonomik olsun, her zaman güç kullanımını kapsadığından ahlaki olarak ayıplanır.

Söz konusu terim, sıklıkla bir rakibin dış politikasını kınamak ve itibarsızlaştırmak için uluslararası propagandada kullanılır.

Modern çağda üç dönem, öncelikle sömürge olmak üzere geniş imparatorlukların oluşturulmasına tanıklık etti. 15. yüzyıl ile 18. yüzyılın ortaları arasında İngiltere, Fransa, Hollanda, Portekiz ve İspanya; Amerika, Hindistan ve Doğu Hint Adaları'nda imparatorluklar kurdu.

19. yüzyılın ortaları ile I. Dünya Savaşı (1914-18) arasındaki on yıllar yine yoğun emperyalist politikalarla nitelendirildi.

Britannica Ansiklopedisi'ne göre Rusya, İtalya, Almanya, ABD ve Japonya emperyalist devletler arasına eklendi. Dolaylı ve özellikle finansal kontrol, emperyalizmin tercih edilen bir biçimi haline geldi.

Modern formlarında, emperyalizmin nedenleri ve değeri hakkındaki tartışmalar dört ana gruba ayrılabilir. İlk grup ekonomik argümanlar içerir. İkinci bir argüman grubu emperyalizmi, insanların ve devlet gibi insan topluluklarının doğasıyla ilişkilendirir.

Üçüncü argüman grubu strateji ve güvenlikle ilgiliyken, dördüncüsü ise bazen güçlü misyonerlik sonuçları olan ahlaki gerekçelere dayanmaktadır.