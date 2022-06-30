En iyi karpuz nasıl seçilir? 5 kolay adımda karpuzun iyisini bulabilirsiniz

Yazın en çok tüketilen meyvesi olan karpuzları seçerken birçok farklı yöntem öne çıkıyor, ancak 5 basit adımda en iyi karpuzu seçebilmek mümkün. İşte iyi karpuzu seçebilmek için 5 temel ipucu.

Karpuz, kavunla birlikte yazın en çok tercih edilen meyvesidir. Su açısından zengin ve A, C ve B6 vitaminleri deposu olan karpuz, ayrıca tüm meyveler gibi karbonhidratlar, potasyum ve sodyum gibi mineraller ve lif içerir. Ek olarak, domatese de rengini veren karotenoid olan likopenle doludur.

Kısacası yaz aylarında harika bir besindir. Zor olan onu seçmektir, çünkü içinde ne olduğu kimi zaman şaşırtıcı olabilir. Karpuz seçerken doğruyu bulmanın sihirli bir formülü yok ama bu meyveyi seçerken aklınızda bulundurmanız gereken bazı etkili ipuçları var.

İşte en iyi karpuzu bulmak için 5 basit ipucu.

Tek tip şekil

Genellikle yuvarlak şekilli karpuz tavsiye edilir ama asıl önemli olan tek tip olmasıdır. Yani kabuğunun iyi durumda olması, tümsek, leke ve ezik olmaması önemlidir. Çatlaklar ve lekeler karpuzun büyümesi sırasında düzensiz miktarlarda güneş ışığı veya su aldığı anlamına gelir ve bu genellikle lezzet ve dokusunu olumsuz yönde etkiler.

Sarımsı lekeler ise normaldir. Bu renksiz alan, karpuzun zeminle temas halinde olan bölgesidir. Her karpuzun böyle bir noktası vardır. En iyisi, lekenin sarımsı bir renk alanlardır. Asla beyazımsı olanları seçmeyin. Leke beyazsa veya neredeyse farkedilmiyorsa, bu muhtemelen karpuzun çok erken hasat edildiği ve olgunlaşmadığı anlamına gelir.

Bilmiyor olabilirsiniz ama karpuzun da bir cinsiyeti vardır. Erkek karpuzlar daha uzun ve daha büyüktür. Dişiler ise daha yuvarlak ve daha geniştir. Erkekler daha fazla su içerirken dişiler daha tatlıdır.

Ağırlık

İyi karpuzu seçmenin anahtarlarından biri de onu elinize almadan önce göründüğünden daha ağır olmasıdır. Başka bir deyişle, en iyi karpuz ağırlığı en fazla olan değil, hacmine göre en fazla suyu olan karpuz olmalıdır. Karpuz boyutuyla orantılı olarak düşünülmelidir, çıplak gözle göründüğünden daha ağır olmalıdır. Bu yüzden seçeceğiniz zaman, eğer ağırlığı size boyutuna göre tatmin edici gelmiyorsa başka bir tane seçin.

Renk

Karpuzun parlaması gerekmez. Gösterişli görüntülere aldanmayın, mat olmalıdır. Kabukta ne kadar koyu, düşük parlaklık ve daha az farklı yeşil nokta bulunursa, karpuz o kadar olgun olur ve bu nedenle tadı o kadar iyi olur. Karpuz seçiminde yanılmaz anahtarlardan biri de aşırı parlaklıktan uzak durmak, mat kabukluları aramaktır.

Sap

Karpuzun sapı olgunluğunu gösterir. Yeşil bir sap çok erken toplandığını gösterir, yani tadı muhtemelen iyi değildir. Sapı kurumuş olanları tercih edin.

Çıkardığı ses

Manav emektarları çoğu zaman karpuzları seslerine göre değerlendirir. Bu alışkanlığın bilimsel olup olmadığını veya sadece popüler bir efsane olup olmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Görünüşe göre karpuz seçerken vurmak yardımcı oluyor. Olgun bir karpuz dolgun bir ses çıkarmalıdır. Ses donuk veya derinse bu, karpuzun olgunlaşmadığını gösteri