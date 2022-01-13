Endemi nedir

Andemik olarak da anılan endemi, bir enfeksiyon etkeninin veya hastalığın belirli bir coğrafyada veya toplulukta sürekli görülmesi durumudur.

Endemi terimi, bilim insanlarının koronavirüs için pandemiden endemiye dönebilme ihtimalini gündeme getirmesiyle birlikte merak edilen konular arasında yerini almıştır.

PANDEMİ NEDİR

Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel addır. Nüfusun önemli bir bölümünü etkilemektedir.

ENDEMİ NEDİR

Andemik olarak da anılan endemi, epidemiyolojide bulaşıcı bir hastalığın dışarıdan herhangi bir etki olmadan belli bir popülasyonda varlığını sürdürebilmesi durumunu tanımlamaktadır.

Epidemi bulaşıcı anlamına gelirken pandemi sözcüğü, bulaş riski yüksek, salgın hastalıklar için kullanılmaktadır. Pandemi daha önce gözlemlenmiş ve tanısı konmamış yeni bir virüsün ortaya çıkmasıyla başlamaktadır. Epidemi ise bilinen bir virüsün kontrol dışına çıkması demektir.

Bulaşıcı bir hastalığın endemik olması için o hastalıktan etkilenen her bir insanın hastalığı ortalama olarak bir kişiye bulaştırması gerekmektedir.

Örneğin; Tüberküloz (verem) ülkemizde endemik olarak görülen hastalıklardan biridir.