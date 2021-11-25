Endikasyon nedir

Tıbbi bir terim olan endikasyon kelimesi, hastalıkta izlenecek tedavi yöntemi ve müdahalenin belirlenmesi aşamalarını içermektedir.

Endikasyon sözcüğünün Farmakoloji biliminde Türkçe karşılığı 'etkinlik"tir.

Belli başlı hastalıklar söz konusu olduğunda endikasyon kelimesi çok sık kullanılır. Bu hastalıklar adına uzman doktor kontrolü altında ele alınan bazı aşamalar, ''endikasyon'' olarak ifade edilir.

ENDİKASYON NEDİR

Kişide ortaya çıkan hastalık ile beraber gidişat açısından önemli bir potansiyel teşkil eden endikasyon terimi iki şekilde kullanılabilir:

Herhangi bir hastalığa ilişkin izlenmesi gereken tedavi yöntemlerini ve tedavi içerisindeki sürecin gidişinin nasıl olacağının belirlenmesini ifade eder.

Herhangi bir ilacın hangi hastalıkların tedavisinde kullanılabilirliğini ve tedavinin yada cerrahi uygulamanın hangi durumlarda gerekli olduğunu anlatır.

Kısaca endikasyon, herhangi bir hastalık konusundaki tedavi sürecinde meydana gelen aşamaları gösterir. Hastalığa ilişkin izlenmesi gereken tedavi yöntemlerinin sıralaması olarak da ele alınır.