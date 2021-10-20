Enfarktüs nedir

Bir organın kan sızıntısıyla dolmasıyla ortaya çıkan enfarktüs, hayati tehlikeye neden olabilir.

Bir bölgenin besleyici atardamarı bir pıhtı ile tıkanır. Bu pıhtı, kan akımında yavaşlamaya ardından o bölgede kanlanma azlığına yol açar ve bunun sonucunda enfarktüs gerçekleşir.

Müdahale edilmemesi durumunda damarların ani olarak tıkanması sonucu gelişen, şiddetli göğüs ağrısıyla başlayan ani ölüme yol açabilir.

Nedenleri arasında damar tıkanıklığı, kolestrol, şeker, obezite gibi hastalıklar görülür.

ENFARKTÜS ÇEŞİTLERİ

Enfarktüs hastalığının birçok çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitler, kalp enfarktüsü, akciğer enfarktüsü, böbrek ve dalak enfarktüsü olmak üzere 4 çeşidi bulunmaktadır.

KALP ENFARKTÜSÜ

Kalp enfarktüsünün sebepleri arasında emboli, kalp atardamarının tıkanması, kalp kası bölümünün kanlanma azlığı sayılabilir.

Mide üzerinde göğüs bölgesinde görülen şiddetli ağrılar, soğuk terleme, oluşan morluklar, şoka girme, dolaşım bozuklukları kalp enfarktüsü belirtileri arasında yer almaktadır.

AKCİĞER ENFARKTÜSÜ

Akciğer enfarktüsünün nedeni genelde bir kalp hastalığının ardından gelen pıhtı atması, cerrahi bir müdahale, toplardamar iltihabıdır. Nefes alma güçlüğü ile birlikte görülen şiddetli yan ağrısı, yüksek ateş ve kanlı balgamdır.

BÖBREK VE DALAK ENFARKTÜSÜ

Böbrek enfarktüsünün daha çok emboli sonucu meydana geldiği anlaşılmıştır.Hatalık birden bire ortaya çıkan kıvrandırıcı bazen günlerce devam eden bel ağrıları ile kendini gösterir.

Dalak enfarktüsü tromboz dan daha çok emboliden meydana gelir. Belirtiler dalak üzerinde görülen ağrı ve hassasiyet , mikroplu embolilerde titreme ve ateştir.

Enfarktüse yatkınlık oluşturan durumlar edinsel ya da doğuştan olabilir.

Doğuştan olanlarda hayat tarzına dikkat etmek ve bunların üstüne edinsel faktörlerin binmesine izin vermemek gerekmektedir.

ENFARKTÜS KRİZİ ESNASINDA

Enfarktüs krizi geçiren hasta; kalp bölgesinde ani bir ağrı hisseder. Nefes almakta zorluk çeker.

Yapılacak ilk iş, hastanın 45 derece bir meyille oturmasını sağlamaktır. Sonra; vakit geçirmeden doktor çağrılır. Acil olarak en yakın hastaneye başvurmak gerekir.