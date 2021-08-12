Enfiye nedir

Toz halinde bulunan fermente edilmiş tütünden yapılan enfiye, burun deliklerine çekilmesiyle hapşırma refleksinin uyarılmasını sağlar.

Arapça burun demek olan "enf" sözcüğünden türetilen "enfiye"nin, Batı'da 17. ve 18. yüzyılda entelektüel salonlarda oldukça yaygın bir kullanımı olmuştur.

Kapalı alanlarda sigara kullanımının yasaklanmasıyla kullanımı artmıştır.

Kullanımın artma sebebi enfiye tozunun, dumansız bir tütün türü olmasıdır. Diğer sebebi de içerisinde barındırdığı nikotin ile sigara ihtiyacını büyük ölçüde karşılamasıdır.

KIYILMIŞ TÜTÜN

Çeşitli işlemlerden geçirilerek fermente edilen enfiye tütününün nikotini azaltılır, asetik asit oranı artırılır. Gül suyu, lavanta ya da karanfil gibi kokularla aroma verilerek ve çok ince bir şekilde kıyılır ve toz haline getirilir.



Tütünün bir çeşit dumansız tüketim şekli olan enfiye, kullanan kişinin burun mukozasından kan dolaşımına geçer ve merkezi sinir sistemini etkileyerek keyif verici etkisini gösterir.

Ayrıca hapşırmaya neden olmasından ötürü de ayrıca bir rahatlatıcı etkisi mevcuttur.