Enstantane nedir

Enstantane, fotoğrafçılıkta pozlandırma süresidir. Fransızca anlık, ansızın anlamındaki "instantané" kelimesinden gelir.

Fotoğrafı çekerken yapacağınız ayarlamalar ile bir olayı veya estetik görüntüyü sanatı haline getirebilirsiniz.

Fotoğraftaçılıkta sıkça duyulan bir kelime olan enstantane bir süreyi ifade eder. Bu süre içerisinde fotoğraf makinesinin sensörüne düşecek olan ışık miktarı kontrol edilir.

Enstantane insanın göz kapağına benzetilebilir. Göz kapağı kapatıldığında nasıl ışığı engelliyor ve görüntüyü kesiyorsa fotoğraf makinesinin sensörü önünde bulunan perde de bu görevi görür.

ENSTANTANE HIZI

Enstantane hızı sensöre düşen ışığı kesen perdenin açılıp kapanma süresini ifade eder. Fotoğrafçının elde etmek istediği etkiye göre diğer fotoğraf ögelerini de kullanarak bu hızı ayarlaması gerekir.

Enstantane hızının fotoğrafın diyafram, iso, objektif uzunluğu gibi diğer ögeleriyle uyumlu şekilde kullanılması gerekir. Bunun nedeni doğru pozlama değerlerini yakalayabilmektir.