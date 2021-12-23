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    Epidural doğum nedir

    Bir diğer adıyla prenses doğumda, anne adayının belden aşağı bölgesinin uyuşturularak doğum sancılarını hissetmemesi sağlanır.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2021 - 18:46
    • Güncelleme : 23.12.2021 - 19:24
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    Epidural doğum nedir

    Epidural doğum, annenin doğum sancılarını en aza indirgemek, adına kullanılan bir yöntemir.

    Bu yöntemin amacı, belden aşağı bölgenin uyuşturularak ağrının hissedilmemesini sağlamaktır.

    UYGULAMA HANGİ DURUMLARDA TERCİH EDİLİR

    Epidural tekniğinin uygulanması için;

    • Gebeliğin problemsiz geçmiş olması,
    • Rahim ağızının 3-7 santim kadar açıklıkta olması,
    • Rahim kasılmalarının düzenli devam etmesi,
    • Annenin tek bebeğe hamile olması ve hamileliğin 38-42 haftada olması gerekmektedir.

    Epidural doğum nedir #1

    NASIL UYGULANIR

    Anne adayı oturur pozisyona getirilir, lomber bölge denilen sırt bölgesi solisyonla temizlenir, lokal anestezi uygulanarak bel bölgesine ince bir iğneyle katater yerleştirilir, ardından anne adayına ilaç dozu verilmeye başlanır.

    AVANTAJLARI NELERDİR

    Epidural anestezi verilen anne adayı, ağrısız bir doğum geçireceği için yorgunluk hissetmez.

    Anne adayı yorgun hissetmediği için, kuvvetli şekilde ıkınabilir.

    DEZAVANTAJLARI NELERDİR

    Epidural anestezi uygulanan kişilerde, baş ağrısı, mide bulantısı, idrara çıkamama, bacaklarda geçici güçsüzlük gibi şikayetler görülebilir.

    Bu anestezi yöntemine karar verilirken, uzman hekimlerden gereken bilgiler edinilmelidir.

    Epidural doğum nedir #2

    Epidural doğum nedir #3

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