Erhu nedir

Küçük yapılı gövdesiyle sazı andıran bir Çin klasik çalgısıdır.

Erhu ya da diğer anılış şekliyle arhun, Çin viyolini olarak bilinen geleneksel bil çalgıdır. Uzun bir sopaya bağlı olan bir rezonans kutusundan oluşan erhu, insan sesine çok yakın bir tınıya sahiptir.

TARİHİ 7. YÜZYILA DAYANIR

İki telli olan ve rezonan kutusu çoğunluklar altıgen veya sekizgen olan bu çalgının tarihi 7. yüzyıla kadar uzanır.

Çin’de 7. İla 10. yüzyıllar arasında hüküm süren Tang hanedanı zamanından bu yana kullanılan erhu, o zamanlar Çin’in kuzeybatısındaki azınlık milliyetler arasında yaygındı. Günümüze doğru gelindiğinde ise bu enstrüman operalar için önemli bir çalgı haline geldi.

GELENEKSEL ORKESTRA İÇİN VAZGEÇİLMEZDİR

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapım ve çalma yöntemi değişen erhu, opera ve geleneksel tiyatrolarda kullanılmaya başlandı. Erhunun milli Çin’in milli orkestrasındaki yeri, kemanla eşdeğerdir.

Erhunun hüzünlü sesi, bu çalgının duygusal parça ve dram eserlerinde çokça başvurulmasına sebep olmuştur.