Esans nedir

Esan, bitkilerden çıkarılan veya kimya yardımıyla çeşitli maddelerden elde edilen kokulu, uçucu bir sıvıdır.

Parfümün ham maddesi olarak kullanılan esans, meyve, çiçek, yaprak, kök gibi bitkilerin fiziksel olarak işlemlerden geçip sıvılaştırılmış hale getirilmesiyle elde edilir.

İnsanlar güzel kokulardan alınan zevki ilk olarak dini törenlerinde yaktıkları kokulu ağaç ve bitkilerden öğrenmişlerdi. Sonra zamanla bu güzel kokulu ağaç dallarını, bitkileri suya batırarak vücutlarına sürmeyi gelenek edindiler.

Esans yapımı ve kullanımı Avrupa’da, özellikle Fransa’da, Kral XIV. ve XV. Louis’ ler zamanında yeniden büyük bir değer ve önem kazandı.

ESANS YAPIMI

Esans yapmak için akla ilk gelen, kokulu çiçeklerdir. Bazı bitkilerin çiçeklerinde, tohumlarında, gövdelerinde, köklerinde, meyvalarının kabuklarında özel kesecikler, hücreler vardır. Buralarda kokuyu meydana getiren yağ bulunur. Çiçeklerden çıkarılan bu yağlar alkolle karıştırılır.

Esans yapılan çiçekler arasında karanfil, mimoza, yasemin, lâvantaçiçeği, portakal, limon, menekşe, nane, gül başta gelir.

KULLANIM ALANLARI

Esansların kullanım alanları genellikle saç bakımı, masaj yağları, parfüm, cilt bakım ürünler, oda kokuları, losyonlar, kolonya ve mumlar olarak sayılabilir.