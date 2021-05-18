Etamin nedir

Etamin kanaviçe işlerken kanaviçeye konulan delikli kumaştır. Bu kumaş üzerine daha rahat işleme yapıldığı için kanaviçe modellerinde sıkça kullanılmaktadır.

Etamin kumaşı olarak adlandırılan özelliklerinde delikli üretilerek minik kareler bulunan kumaş üzerine yapılan işlemelere kanaviçe denilmektedir. Kanaviçe bazı yerlerde goblen olarak da adlandırılan bir el sanatıdır.

Kanaviçe yapımında özellikle etamin kumaşın kullanılmasından dolayı zaman içerisinde kanaviçeye etamin de denilmiştir.

ETAMİN KUMAŞI

Etamin kumaş tekstil dünyasında pamuklu kumaş türü olarak bilinmektedir. Ev tekstili ve işlemede etamin kumaş tercih edilmektedir. Battaniye, iğne örmesi, süsleme aracı ya da elbiselere ek parça yapmada kullanılır.

ETAMİN KUMAŞ ÖZELLİKLERİ