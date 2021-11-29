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Eurozone nedir
- Haber Merkezi
- 29.11.2021 - 10:04
Euro Bölgesi, Euro Alanı ya da orijinal ismi ile Euro Zone (Eurozone) aynı anlama gelmektedir. Euro’yu resmi para birimi olarak kullanan ülkeleri tabir etmektedir.
Tüm Avrupa Birliği üye devletleri, Ekonomik ve Parasal Birliğin (EMU) bir parçasıdır. Ancak bazı üye devletler, ulusal para birimleri yerine “Parasal Birlik”le Euro’ya geçmeyi kabul etmiştir. Bu ülkeler ” Euro Bölgesi” ni oluşturur.
EUROZONE ÜLKELERİ
Resmi para birimi olarak euro kullanan ülkeler, yani Eurozone ülkeleri aşağıdaki gibidir.
- Almanya
- Avusturya
- Belçika
- Estonya
- Finlandiya
- Fransa
- Hollanda
- İrlanda
- İspanya
- İtalya
- Kıbrıs Cumhuriyeti
- Letonya
- Litvanya
- Lüksemburg
- Malta
- Portekiz
- Slovakya
- Slovenya
- Yunanistan
EURO BÖLGESİ YÖNETİMİ
Para politikası, Frankfurt, Almanya ve Euro bölgesi üye devletlerinin ulusal merkez bankalarından oluşan Avrupa Merkez Bankası’nı içeren bağımsız bir yapının kontrolündedir. Avrupa Konseyi, Yönetim Konseyi aracılığıyla, tüm euro bölgesi için para politikasını tanımlamaktadır.
Euro bölgesinde, ekonomi politikası büyük ölçüde üye devletlerin sorumluluğundadır, ancak ulusal hükümetler istikrar, büyüme ve istihdamın ortak hedeflerine ulaşması için kendi ilgili ekonomi politikalarını belirler.