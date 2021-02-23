Evlilik Ehliyet Belgesi nedir, nasıl ve nereden alınır? Evlilik Ehliyet Belgesi hakkında bilgiler..

Evlilik Ehliyet Belgesi nedir, nasıl ve nereden alınır? Evlilik Ehliyet Belgesi hakkında bilgiler..

Evlilik başvurusu için gerekli belgeleri araştıranlar, evlilik ehliyet belgesi nedir? sorusuna yanıt arıyor. Peki evlenme ehliyet belgesi nasıl ve nereden alınır?

Evlenme hazırlığında olan çiftlerin, evlilik öncesine toplamak zorunda oldukları bazı zorunlu belgeler bulunmaktadır.

Bu belgelerin eksik olması durumunda, nikah işlemlerinin başlatılması mümkün değildir.

Evlilik ehliyet belgesi de sahip olunması gereken evraklar arasında bulunur. Bu belge, nikah dairesine yapacağın müracaat sırasında ilgili birim tarafından düzenlenen ve nikah başvurusunda bulunduğunu gösteren resmi evrak olan evlenme beyannamesinin içinde yer alır. Bu nedenle "Evlilik Beyannamesi ve Evlenme İzin Belgesi" olarak da geçer.

Peki evlilik ehliyet belgesi nereden ve nasıl alınır? İşte bu belgeye sahip olmanız için yapmanız gerekenler..

EVLİLİK BELGESİ NEDİR VE NASIL ALINIR?

Evlilik için hazırlanması gereken fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, sağlık raporu, nüfus kayıt örneği gibi belgelerle birlikte evlenme ehliyeti belgesinin de mutlaka temin edilmesi gerekir.

Henüz birkaç senedir uygulamada olması sebebiyle pek aşina olunmayan bir belge türü olan evlenme ehliyet belgesini temin etmek oldukça kolaydır.

Ülke sınırları içerisinde bir Türk vatandaşı ile evlenecekseniz belgenin temini için vukuatlı nüfus kayıt örneği yeterlidir. Nüfus kayıt örneğiyle belediyelerde evlilik işlemlerine başvurabilirsiniz.

Yurt dışında nikah yapmayı düşünüyorsanız da bu belgeye ihtiyacınız olacaktır. Evlilik ehliyeti belgesi hem yurt içinde hem de yurt dışında, gerekli makamlarda başka hiçbir belgeye ihtiyaç duyulmadan evlenmeye olanak sağlıyor.

Yabancı uyruklu vatandaşlar ise kendi ülkelerinden veya temsilciliklerinden bu belgeyi temin edebilir.

EVLİLİK EHLİYET BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Evlenme ehliyet belgesini alabilmek için şahsen ve nüfus cüzdanı ile başvuru yapmak gereklidir. Başvuruda bulunan çiftler bu belgeyi ancak birlikte edinebilirler.

Nikah için gereken belgelerin pek çoğu nüfus müdürlüğünden temin edildiği için diğer belgelerle birlikte evlenme ehliyet belgesi de alınabilir.

Evlenme ehliyeti belgesi için nüfus müdürlüklerinden herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Temin edilen belgelerin kontrolü ise evlendirme memuru tarafından yapılır.

Ülkemizde evlilik başvurusu için temin edilen belgelerin geçerlilik süreleri 6 aydır. Bu süre içerisinde nikahın gerçekleşmesi gerekir. Süre dolduğunda ise tekrar belgenin temin edilmesi zorunludur.