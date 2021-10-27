Exif bilgisi nedir

İnternet ortamındaki görüntülerin parmak izi diyebileceğimiz Exif bilgisi, görsele dair tüm bilgileri içeren bir dosyadır.

Fotoğrafçılık sektörüyle ilgilenenlerin sıkça duyduğu kelimelerden biridir Exif Bilgisi...

Dijital makineyle çekilmiş olan fotoğraf sadece görüntü dosyasından ibaret değildir. Fotoğrafın hangi makine, hangi lensle, ne zaman, hangi diyafram ve estantene hızıyla çekildiği gibi daha onlarca değeri bünyesinde barındıran bir dosyayı da bu görüntü dosyasının içinde barındırır.

Bu dosyaya “exchangeable image file (EXZIF)” yani "değiştirilebilir resim formatı " denir.

EXİF BİLGİSİ NASIL ÖĞRENİLİR

Exif bilgisini öğrenmek istediğimiz fotoğrafa öncelikle sağ tıklayıp, ardından özellikler kısmını seçmemiz gerekiyor.

Ardından pencerenin üstünde üçüncü sırada olan “Ayrıntılar” paneline tıkladığınızda fotoğrafa ait Exif Bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bu bilgiler oldukça detaylıdır.

Fotoğrafınızın çözünürlüğünden, çekildiği yerden, fotoğraf çekilirken flashın patlayıp patlamadığından ve buna benzer bir çok bilgiyi içinde barındırır.