Eyvan nedir

İslam mimarisinin önemli yapılarından biri olan eyvan, genellikle binaların ortasında bulunan ve iç avluya açılan üç tarafı kapalı, üstü tonoz örtülü bir mekandır.

Eyvan, geleneksel evlerde kullanılan değişik özellikleri açısından tasarımda önemli yeri olan orijinal bir mekandır.

Avlunun bir kanatındaki küçük, düz üst örtülü, derinliği olan, önü avluya bakan, servis mekanları arasındaki konumu ve sağır olması gereken yan kanatlarından birindeki içerdiği kapı açıklığı ile işlevsel açıdan bir yan mekan olan açık mekanlar en erken eyvan olarak tanımlanır.

MİMARİDE EYVAN

Eyvanlar, kimi zaman devletlerin misafir kabul odasının simgesi olarak kimi zaman da konut mimarisinde zenginliğin göstergesi olarak kullanılmıştır.

Eyvan, zaman içerisinde geniş anlamlar üstlenmiş ve diğer mimari birimlerde de başka amaçlar için inşa edilmiştir. Bunlar arasında cami, medrese, çarşı, han, zaviye, hamam, konak, köşk ve konut mimarisi gelmektedir.

İlk kez M.S. 1. yüzyılda Mezopotamya’da karşılaşılan eyvanlar 2. yüzyıldan itibaren Part ve Sasani mimarisinde yaygınlaşmıştır.

Türklerin yaşadığı coğrafya olan Orta Asya’da eyvan kullanımı ile ilk kez Horasan ve Maveraünnehir bölgesinde karşılaşılır.