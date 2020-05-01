Face ID nedir

Face ID, Apple tarafından tasarlanmış ve piyasaya sunulan bir yüz tanıma sistemidir.

Son yıllarda akıllı telefon kullananların sayısı katlanarak artınca, güvenlik önlemleri de oldukça ön plana çıkmaya başladı. Birçok akıllı telefon üreticisi, kendi güvenlik önlemlerini geliştirerek telefonlara ekledi.

Bu üreticilerden biri olan Apple, 2017 yılında çıkardığı iPhone X modlei ile yeni bir güvenlik teknolojisi tanıttı: Face ID

Apple'ın geliştirdiği yüz tanıma teknolojisi Face ID, kullanıcıların ekran kilidini açma veya kimlik doğrulama gibi işlemleri yüzleriyle gerçekleştirmelerini sağlıyor.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, ilk olarak iPhone X modelinde kullanılan bu teknoloji, daha sonra 2018 yılında tanıtılan iPhone XS, iPhone XS MAX ve iPhone XR modellerinde de yer aldı.

FACE ID NASIL ÇALIŞIYOR

TrueDepth kamera, Secure Enclave ve Neural Engine gibi Apple'ın geliştirdiği teknolojileri harmanlayan Face ID, yüzünüzün derinlik haritasını oluşturarak çeşitli analizler yapıyor ve yüzünüzün matematiksel modelini oluşturuyor.

Daha sonra ise Face ID yüz kilidi ile telefonunuzu açtığınız her an, bu işlemler tekrarlanıyor ve sistem kendini yeniliyor. Örneğin yüzünüzde herhangi bir değişiklik meydana gelse bile (saç, sakal, makyaj) sistem sizi rahatlıkla tanıyabiliyor.

Sürecin bu kadar hızlı işlemesinin nedeni ise Apple'ın yeni iPhone modellerinde bulunan işlemci. Bu işlemcinin içerisinde yer alan Neural Engine motoru, saniyede 5 trilyon işlem yaparak süreci siz fark etmeyeceğiniz kadar hızlandırıyor.

Oldukça güvenli bir kimlik doğrulama sistemi olan Face ID, yüz tarama verilerinizi telefonunuzdaki işlemci bölümüne güvenli şekilde depoluyor. Verileriniz buradan dışarı çıkamıyor ve herhangi bir bulut sunucusuna aktarılmıyor.