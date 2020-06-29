Farabi nedir

Öğrenci değişim programı olan Farabi, iki üniversite arasında yapılan anlaşmaya çerçevesinde öğrencilerin belli dönemlerde başka okulda eğitimini sürdürmesidir.

İki üniversite kurumu arasında rektörler tarafından imzalanan anlaşma metnidir. Farabi değişim programı Yükseköğretim Kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı olarak adlandırılır.

Bu programla öğrenci ya da öğretim üyeleri bulundukları kurum dışında bir yükseköğretim kurumunda bir ya da iki yarıyıl süresince eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürebilmektedir.

EN AZ BİR, EN FAZLA İKİ YIL

Prosedür kapsamında öğrenci değişimi en az bir, en fazla iki yarıyıl sürecini kapsamaktadır. Her bir öğrenci öğrenim gördüğü süreçte birer defa Farabi Değişim Programı değişimine katılma şansına sahiptir.

TAMAMEN ÜCRETSİZDİR

Farabi değişim programı için herhangi bir ek ücret ödemeye gerek yoktur. Tam aksine YÖK tarafından Farabi Değişim Programı çerçevesinde eğitim gören öğrencilere burs verilmektedir.

Öğrenciler bu süre boyunca kendi öğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırmaya devam ederek öğrenci katkı paylarını ödemek zorundadır. Fakat gideceği öğretim kurumuna ayrıca ek bir ödeme yapmasına gerek yoktur.





BAŞVURU SÜRECİ

Farabi Değişim Programı için başvurular üniversitenin ilan etmiş olduğu başvuru tarihleri arasında yapılır. Öğrencinin istenilen belgeleri Farabi Kurum Koordinatörlüğü’ne teslim etmesi gerekir.

Öğretim gördüğü üniversite tarafından değerlendirilen başvurular olumlu sonuçlanırsa karşı üniversiteye bildirilir. Karşı üniversite incelemede bulunarak kabul edeceği öğrencileri belirler.

Gerekli öğrenim protokolleri imzalanarak karşı üniversiteye gönderilir ve karşılıklı olarak akademik kurul kararı ile öğrencinin kayıt işlemleri gerçekleştirilir.

KABUL ŞARTLARI

Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilmenin en önemli şartı önlisans ve lisans öğrencisi durumundayken ilk yılın tamamlanmış olmasıdır. Bununla birlikte genel not ortalamasının ise 4.00 üzerinden 2.00 olması gerekmektedir.

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri içinse genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.50 olması gerekir. Genel not ortalaması şartı bazı kurumlara göre değişiklik gösterebilmektedir.

Farabi öğrencisi olabilmek için alttan ders olmaması şartı yoktur. Önemli olan kayıtlı olunan üniversitenin başvuruyu kabul etmesidir.

